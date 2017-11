Media : Yousou Ndour lance un quotidien sportif et débauche des journalistes de "Stades"

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Novembre 2017 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

Décidément, rien ne semble arrêter Youssou Ndour dans sa conquête d’autre produits pour agrandir son groupe de médias. Après avoir créé un radio musicale «King Fm », qui tarde à décoller, et lancé des chaines de télévision thématiques toujours à la traîne, voilà que le patron du Groupe Futur Médias est sur le point de lancer un journal sportif.



Mais celui qui risque de souffrir le plus dans cette parution, c’est bel et bien, Mamadou Ibra Kane, le patron du quotidien "Stades". En effet, selon "Le Témoin" qui rapporte l’info dans sa parution du jour, les grosses pointures de ce canard sont débauchées par le Roi incontesté du « Mbalax » et cela risque d’occasionner une hémorragie qui rendra exsangue « Stades ».



A moins que Mamadou Ibra Kane ne trouve une parade pour retenir ses journalistes qui font aujourd’hui du journal «Stades » ce qu’il est sur la scène médiatique. Après avoir saigné à blanc Sidy Lamine Niasse il y a quelques années pour propulser la Radio Futur médias (RFM) et pioché chez Bougane Guèye Dany, voilà que Youssou Ndour s’apprête à provoquer une hémorragie au niveau de « Stades ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook