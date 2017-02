Médias – Accrochage en direct sur Canal entre Habib Béye et Paul Le Guen

Habib Béye, ex-joueur de l’Om, et Paul Le Guen, ancien joueur et entraîneur du PSG, ont eu un débat très animé ce dimanche en direct sur Canal après la victoire Parisienne au Vélodrome (5-1).



Il n’y a pas qu’au Vélodrome que l’ambiance était chaude ce dimanche soir, à l’occasion du classique entre l’Om et le PSG. Une scène pour le moins inhabituelle s’est déroulée après la rencontre, à l’issue de la démonstration parisienne (5-1). Deux consultants de canal, diffuseur du match, se sont accrochés en direct lors du débrief.



Paul Le Guen, qui avait commenté auparavant le choc entre les deux clubs rivaux, a même menacé de quitter l’antenne, en retirant son casque, face aux attaques de Habib Béye.

