Médicaments contrefaits saisis à Touba: De fortes pressions pour la libération de Bara Sylla

Des pressions seraient en train d’être exercées sur la Justice pour que le propriétaire des deux (2) camions remplis de médicaments contrefaits, soit libéré. Sans citer de nom, l’avocat de l’Ordre des Pharmaciens, Me Abdoulaye Babou révèle que le convoyeur (Woury Diallo) aurait donné, en plus de Bara Sylla, plusieurs noms impliqués dans cette affaire. « Bara Sylla, on nous dit qu’il était tête de liste de l’opposition alors qu’il n’a pas les moyens. Maintenant qui sont derrière Bara Sylla pour pouvoir organiser un coup pareil. Manifestement, il y a des intérêts énormes en jeu », a indiqué Me Babou à la Rfm.,



Présenté par comme le cerveau de la bande, Bara Sylla avait trouvé refuge chez son marabout, un grand dignitaire de la cité religieuse.



Les gendarmes qui étaient à ses trousses, avaient mis la maison sous surveillance. Une patience qui a été payante avant-hier, puisque le marabout a exfiltré son talibé vers les coups de 6 heures du matin. Ainsi, ce dernier a pris la route, direction Dakar. Vers 9 heures, il a été coincé dans la circulation sur l’avenue Ponty. Il a été menotté et envoyé à brigade de gendarmerie de Thiong sise au Centre-ville, le temps de le conduire à Diourbel, où il est en détention, en attendant de faire face au juge d’instruction.