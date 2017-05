Medina: Arrestation de deux malfaiteurs qui tentaient de dérober en plein jour le coffre-fort d’un Chinois

Ce jeudi 11 Mai 2017, aux environs de 17 heures 30 minutes, les éléments de la Brigade de recherches du Commissariat d’Arrondissement de la Médina (Dakar), exploitant un renseignement anonyme faisant état de la présence suspecte de deux individus dans un immeuble de 6 étages à la Rue 33x28, habité uniquement par des ressortissants chinois, se sont transportés sur les lieux aux fins de vérifications et d’intervention.



A leur arrivée, les éléments déployés ont constaté, au 2e étage dudit immeuble, un coffre-fort soigneusement déposé sur les escaliers et recouvert d’un drap de couleur rouge.



Partiellement endommagé, le coffre-fort, d’après le propriétaire, contenait une somme d’argent estimée à un million trois cent mille (1.300.000) FCFA. Il a ajouté que le coffre contenait aussi une montre de luxe de marque HAMILTON dont la valeur est estimée à un million (1.000.000) FCFA, une clé de voiture, une clé de leur appartement et un téléphone portable.



La visite des lieux effectuée au 3e étage de l’immeuble a permis de constater un appartement sens dessus dessous dont les portes ont été défoncées à l’aide d’un pied de biche retrouvé par la suite, dans la malle du scooter des deux mis en cause.



D’après les renseignements recueillis, les suspects se sont présentés comme des ouvriers, prétextant vouloir récupérer un réfrigérateur aux fins de réparation. Croyant en leur bonne foi et après présentation d’une pièce d’identité, l’individu qu’ils ont trouvé sur les lieux, les a laissés accéder à l’immeuble d’où ils sont sortis plusieurs minutes après.



Ces derniers reviendront en compagnie d’un tireur de ‘’pousse-pousse’’. Sentant la présence des éléments, les deux malfrats ont tenté de prendre la fuite à bord de leur scooter. Mais après quelques mètres de course-poursuite, ils ont été appréhendés et conduits au Commissariat de la Médina.



Une enquête est ouverte et les mis en cause ont été placés en garde-à-vue.