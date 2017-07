Médina : Bamba Fall impose sa suprématie

Que ce soit le centre de vote Mour Diop, Iba Mar Diop, Alassane Ndiaye Alou, Nago Samb, CEM Malick Sy, Mbaye Diagne Degaye et Mamour Diakhaté, Bamba Fall, la tête de liste départementale de la coalition MTS, a imposé sa suprématie partout.



Sur les 24 bureaux de vote du centre Mour Diop, le plus grand centre de la médina, mankoo taxawu senegaal caracole en tête en remportant 20 bureaux. Et sur ces 24 bureaux de vote, MTS a obtenu 1591 voix, suivies de la coalition Benno Bokk Yakkar avec 1454 voix.



Si Seydou Gueye porte-parole du gouvernement et papa Abdoulaye Seck, ministre de l’agriculture et de l’équipement rural, pont été battu dans leurs bureaux de vote respectifs, cheikh Ba, le directeur des impôts et domaines, a réussi à tenir tête au maire Bamba Fall, ne serait-ce que dans son bureau de vote, à l’école Mour Diop.



Au centre de vote Nago Samb de la médina, la tête de liste départementale de la coalition mankoo taxawu senegaal a gagné tous les bureaux de vote, écrasant sur son passage, le ministre du tourisme, Maimouna Ndoye Seck. Dans le bureau 3 où a voté Bamba Fall, MTS a eu 128 voix contre 94 voix pour bby, 50 voix pour mankoo wattu senegaal de Me Wade et 21 voix pour pur.



Il faut souligner qu’à la suite de la proclamation de ces résultats, dans les centres Alassane Ndiaye Alou et Mour Diop, les partisans du maire de la médina ont jubilé devant la mairie, sous une forte pluie. Chants, danse, feux d’artifice, slogans sur des banderoles largement déployées, tout concourrait à rendre un hommage mérité au maire de la ville. Certains n’ont pas manqué de lancer des propos hostiles à l’endroit de leur rival de la coalition bby, dans la commune.

Voxpopuli