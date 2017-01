Médina Baye: des handicapés reçoivent une dotation de fauteuils roulants d’un bienfaiteur gambien

La cérémonie de remise de dons s’est passée hier à Médina Baye devant les représentants du Khalif, de l’imam, de la famille Diallo et une foule importante venue de tous les quartiers de la commune de Kaolack.



Plus d’une vingtaine d’handicapés ont reçu des fauteuils roulants de la part de El Hadji Aboubacar Sadikh Bop, un émigré gambien qui vit en Allemagne et qui travaille avec Thierno Amadou Diallo, un fils de Medina Baye.



Le donateur a précisé que » ce n’est pas notre première action à Médina Baye, car nous avons érigé des internats modernes dans le passé, et nous espérons que nos actions vont continuer ici et en Gambie. «



Parlant au nom du représentant du donateur Thierno Amadou Diallo, le professeur Cheikh Ibrahim Diallo, par ailleurs secrétaire général du P.J.D ( Parti Justice et Développement ), a magnifié le geste à sa juste valeur et à exhorté tous les musulmans à prendre cet exemple car l’islam est une religion de solidarité.



Adja Gasse Thiam, la représentante des handicapés à remercié le donateur et a rappelé l’immense service qui leur a été rendu avec ces fauteuils qui faciliteront encore plus leurs déplacements.



senenews