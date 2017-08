Médina – Cheikh Ba finance les ASC en perspective des Navétanes

Le Directeur des Impôts et Domaines, Cheikh Ahmed Tidiane Ba se prépare à la reconquête de la Médina. Ce mardi, l’un des rares responsables de l’Apr à avoir gagné dans son bureau de vote à la Médina, a procédé à la remise de chèques aux ASC de la commune.



C’est ainsi que chaque ASC a reçu la somme de 2 millions de francs en guise de soutien pour les Navétanes. Pas moins de 12 ASC ont bénéficié de cette aide et les jeunes Médinois ont beaucoup apprécié ce geste.



Naturellement certains esprits mal-pensants n’ont pas manqué de l’interpeller sur la provenance de cette manne financière mais, Cheikh Ba a été clair à ce sujet. Il ne s’agit guère de l’argent public ou de sa fortune personnelle, ce sont des partenaires (Senico , RIZ BRISÉ...) qui ont mis à sa disposition les financements pour la jeunesse.



Cheikh Ba précise d’ailleurs que même si ses partenaires n’avaient pas à sa disposition ces financements, il se serait arrangé pour trouver de quoi financer les jeunes car il s’agit de son quartier et il est de son devoir de venir en aide aux populations. D’ailleurs, après les jeunes, Cheikh Ba va offrir prochainement des financements aux associations de femmes.



En tout cas le geste a été salué par les Médinois, notamment les anciennes gloires, les femmes, mais surtout les jeunes du populeux et populaire fief qui a vu naitre tant de sommités.



Dakarposte.com