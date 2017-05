Meeting à la place de l’Obélisque : réplique de Me Moussa Diop à Y en a marre Me Moussa Diop a tenu un meeting à la place de l’Obélisque. Le leader d’Alternative générationnelle/Jotna mise sur les réalisations du chef de l’Etat pour répondre à Y en a marre qui était à la même place, il y a quelques semaines.

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

Ça s’appelle une contre-manifestation. Une réponse au mouvement Y en a marre qui avait mobilisé le 7 avril dernier pour exprimer son mécontentement contre l’actuel régime. Samedi, les militants et sympathisants de l’Apr et ses alliés ont répondu à l’appel du leader d’Alternative générationnelle (Ag/Jotna) à la place de la Nation, ex-Obélisque.



Selon Maitre Moussa Diop, il s’agit de vulgariser les réalisations du président de la République. Venu représenter le chef de l’Etat, Seydou Guèye, estime que « l’opposition refuse le débat sur le bilan » et trouve que ce rassemblement organisé par le directeur général de Dakar dem dikk est une « bonne occasion pour mettre en exergue les principales réalisations » des 5 ans de Macky Sall au pouvoir.



Après avoir cité les bourses de sécurité familiale, la couverture maladie universelle, Me Diop rappelle que le régime a hérité d’un pays « en lambeaux ». « Depuis que le Président Macky Sall est là, tout va dans le bon sens. L’économie sénégalaise va beaucoup mieux. Nous avons quitté un taux de croissance de 1,7% pour arriver aujourd’hui à 6,7%, les records en agriculture, la baisse des prix du carburant, du gaz, de l’électricité, sans compter la mobilité urbaine avec des bus aftu, Dakar dem dikk et aujourd’hui Sénégal dem dikk », énumère-t-il.



Le Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook