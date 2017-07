Meeting d'ouverture de "Benno": Test réussi pour Mahammad Dionne à Mbacké

Le Premier ministre a réussi, hier à Mbacké son premier test grandeur nature en tant que tête de liste nationale de la Coalition présidentielle aux élections législatives. La mobilisation a été au rendez-vous au boulevard Ndoyenne, dans la commune de Mbacké", où une marée humaine l'a accueillie. Action, composée, entre autres, d'Ousmane Tanor Dieng, d'Aminata Tall, de Moustapha Cissé Lo, de Mor Ngom et de plusieurs autres membres de la Coalition "Benno Bokk Yakaar", Mahammad Boun Abdallah Dionne n'a pas tremblé devant une foule inhabituelle pour lui.



D'entrée de jeu, il a raillé l'opposition en ses termes : "Ku mun lii na def. Weedi gis boku ci". Avec cette mobilisation, la victoire est déjà acquise". Et de poursuivre : "La Coalition Benno Bokk Yakaar a des objectifs clairs, contrairement aux Coalitions qui cherchent une majorité pour amnistier un fils, un neveu ou je ne sais quoi. Soyons plus respectueux avec nos compatriotes".



Pour le Premier ministre, une majorité pour ces élections législatives va renforcer le travail déjà entamé par le chef de l'Etat et lui permettra de continuer à mener correctement les politiques de développement qu'il a entreprises depuis son accession au pouvoir en 2012. "Je ne vais pas me mettre à citer les réalisations du Président Macky Sall à Touba. L'autoroute Ila Touba et l'assainissement de la ville et les autres chantiers qu'il a entamés sont suffisamment illustratifs de son ambition pour cette localité et pour le Sénégal. Donc, nous avons un cheval qui gagne et non un jamais gagnant", a-t-il également lancé.



Abordant la pléthore de listes et la réaction de l'opposition, Mahammad Boun Abdallah Dionne est d'avis que "les nombreux Mankoo sont déjà une preuve que c'est l'opposition elle-même qui est responsable de cette situation.



"Nous avons une forte Coalition qui s'appelle "Benno Bokk Yakaar". Contre combien de Mankoo ? S'il y avait un seul Mankoo, il n'y aurait pas toutes ses listes", a indiqué le Premier ministre sur un ton ironique. Mouhammad Boun Abdallah Dionne n'a pas manqué d'informer que le prochain budget qui sera voté au Sénégal, avec la nouvelle majorité issue des Législatives, sera un budget a caractère social. "Les grands projets de l'Etat en termes d'infrastructures sont déjà financés et les chantiers ont démarré. Donc, comme en Occident, nous allons dépasser sous peu les réalisations d'infrastructures. Le TER est un en chantier, les autoroutes et les pistes de production sont visibles partout. Maintenant, nous allons renforcer le social dans nos prévisions. Le chef de l'Etat a été clair. Il nous a instruit de tripler les financements alloués à la jeunesse, de doubler celui des femmes pour ne citer que ceux là. Donc, d'ici 2019, les populations verront plus d'amélioration dans leur vie quotidienne et dans les secteurs clés de notre économie", a souligné le chef du gouvernement.



Sur sa lancée, M. Dionne a salué les paysans qu'il a cités en exemple. "Depuis 2012, ils ont rompu avec les bons impayés sous l'ère Wade. Donc, votez Benno pour renforcer l'espoir que les Sénégalais nourrissent envers le Président Macky Sall pour un Sénégal émergent. Je vous remercie...", a-t-il conclu.



Avant le discours de clôture de la tête de liste, plusieurs responsables se sont succédé sur le podium. On peut citer, entre autres, Ousmane Tanor Dieng, Moustapha Cisse Lo, Gallo Ba, le maire de Mbacké Abdou Ndao et Serigne Abdou Samath Mbacké. Tous ont lancé un seul mot d'ordre : gagner partout en commençant par Touba.



Vox Pop