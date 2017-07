Meeting de Nioro : Lamine Dieng gagne le pari de la mobilisation

Le meeting du 19 juillet 2017 à Nioro du Rip, a refusé du monde. Toutes les artères ont été investies d'hommes et femmes acquis à la cause de Lamine Dieng.



Le DG de l'ANPEJ, par ailleurs Maire de Wack Ngouna, de par son engagement à accompagner la tête de liste Moustapha Niasse, a encore marqué les esprits.



En sa qualité de plénipotentiaire de la coalition BBY, Lamine Dieng a drainé une marée humaine dans la ville de Maba Diakhou Bâ devant accueillir le Premier ministre Boun Abdallah Dionne.



Accompagné par les jeunes et les femmes, le Président de l'association des Maires du département, a déroulé le tapis rouge à la tête de liste Nationale de la coalition BBY.



Cette grande mobilisation témoigne du leadership incontestable et incontesté de Lamine Dieng, qui ne cesse de témoigner son engagement et sa détermination à réélire le Président Macky Sall au premier tour de la présidentielle de 2019 et assurer une victoire éclatante de BBY aux législatives du 30 juillet.



Boun Abdallah Dione,n arrivé après 22 heures, a soutenu qu'il n'y a pas plus éloquent que les réalisations dans le département, pour matérialiser l'ambition du Président Macky Sall à développer le Saloum.



Il a annoncé également le bitumage de la route Wack Ngouna - Koutango.



Le Président Moustapha Niasse, fier de cette mobilisation, révèle que le scrutin du 30 juillet est le premier tour de la présidentielle de 2019, alors il faut le remporter haut la main. Enfin, il a aussi témoigné toute sa satisfaction au Premier ministre et au Président de la République.