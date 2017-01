Meeting de rentrée politique: Mamour Diallo assure Macky de la victoire en 2017 et la réélection en 2019 dès le 1er tour Moustapha Diop a porté hier le bonnet d’âne lors du meeting de rentrée politique du directeur des Domaines. Sa tentative de saboter la manifestation a été vaine. A Louga hier, il n’y en avait que pour Mamour Diallo qui a réussi une mobilisation jamais vue dans la capitale du Ndiambour. Il a assuré à Macky Sall les victoires en 2017 et en 2019.

C’est d’abord Moustapha Diop qui a pris la parole. Sans conviction et devant des huées, il a appelé à l’unité, félicité Mamadou Mamour Diallo et appelé tous les cadres de Louga à entrer en politique pour aider le chef de l’Etat. Il est suivi par Mberry Sylla, qui fait un rappel historique de son engagement aux côtés de Macky Sall, son emprisonnement à Dakar et les élogieux résultats qu’il a engrangés pour son «champion» depuis le premier tour de la Présidentielle de 2012. Mais il a surtout vivement félicité Mamour Diallo pour la mobilisation exceptionnelle. Avant de demander au chef de l’Etat de «Dolli Mamour» (Ndlr : le promouvoir).



Mberry Sylla demande à Macky de promouvoir Mamour Diallo



Aminata Mbengue Ndiaye s’est aussi félicitée de la forte mobilisation de Mamadou Mamour Diallo. Selon elle, le directeur des Domaines a démontré à travers la forte mobilisation que c’est quelqu’un sur qui Macky peut compter, mais également que c’est quelqu’un sur qui Benno Bokk Yakaar peut compter.

Mbaye Ndiaye ne dit pas autre chose. Il affirme en effet que le Premier ministre a montré ce pourquoi il avait été désigné et choisi pour conduire la délégation. Il a rempli la mission politique qui lui a été assignée par le président de la République. Mbaye Ndiaye a martelé avec force que c’est de tout le monde que le président de la République a besoin, pour son vaste chantier. Bien que l’apport de Moustapha Diop soit à saluer, il souhaiterait que les deux hommes se donnent la main, pour le triomphe du chef de l’Etat et de son programme de gouvernance pour le Sénégal.

Mamadou Mamour Diallo, qui a pris la parole avant Mbaye Ndiaye, assure qu’il a respecté et qu’il va continuer de respecter à la lettre les directives du chef de l’Etat, de travailler avec tout le monde, pour que la majorité présidentielle puisse être fortifiée, parce que son «objectif, c’est de gagner les élections législatives de 2017 et en 2019, la présidentielle, au premier tour, pour le Président Macky Sall».



