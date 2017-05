Meeting du mouvement de soutien à Karim Wade à Pikine: La Section Marché Zinc de Pikine du Mouvement Ligueuy AK Karim (MLK) a organisé ce samedi 29 Avril 2017 un Grand Meeting

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Mai 2017 à 14:41 | | 0 commentaire(s)|

La Section Marché Zinc de Pikine du Mouvement Ligueuy AK Karim (MLK) a organisé ce samedi 29 Avril 2017 un Grand Meeting de Remobilisation et d'animation à Pikine Tally Boum Mack sous la présidence de M. Alinard Ndiaye, coordonnateur national du MLK accompagné de tous les membres du BN du MLK et sous la présence de M. Amadou Diarra maire de la commune de Pikine nord et responsable du PDS.

Alinard Ndiaye et le MLK ont fustigé cette législature qu'ils considèrent comme étant la plus nulle de toute l'histoire parlementaire du Sénégal avec un manque d'initiative et de niveau jamais connu, ce qui fait que depuis son installation, cette assemblée marron s’est tue sur toutes les questions majeures qui intéressent les Sénégalais. Le MLK dénonce par ailleurs les questions d’actualités des députés au gouvernement qui selon le MLK, ne sont rien d’autre que des meeting apéristes institutionnalisés dans l’Assemblée Nationale.

Le MLK invite les Sénégalais à prendre d’assaut les centres de retrait des cartes d’identités pour accompagner cette dynamique de changement par une participation massive de toutes les populations à l’élection législative du 30 juillet 2017.

Ce meeting a été l'occasion pour Alinard Ndiaye d'exhorter les responsables et membres de son mouvement de tout mettre en œuvre pour une large victoire de l'opposition au soir de l'élection législative du 30 juillet prochain. Il a par ailleurs; invité tous les composants et responsables de l’opposition à taire leurs intérêts personnels afin que le rêve des populations de voir l’opposition significative se regrouper dans une liste unique, se réalise. En effet, selon lui, seule une cohabitation et un partage du pouvoir permettront de freiner les nombreuses dérives du régime en place. Une victoire de l'opposition à cette élection permettra enfin de contrôler réellement et efficacement l’action du gouvernement mais aussi d'éclaircir la lanterne des Sénégalais sur certains dossiers comme celui du pétrole et du gaz mais aussi la mal gouvernance dans certaines administrations et structures de l'Etat.Alinard Ndiaye et leont fustigé cette législature qu'ils considèrent comme étant la plus nulle de toute l'histoire parlementaire du Sénégal avec un manque d'initiative et de niveau jamais connu, ce qui fait que depuis son installation, cette assemblée marron s’est tue sur toutes les questions majeures qui intéressent les Sénégalais. Ledénonce par ailleurs les questions d’actualités des députés au gouvernement qui selon le MLK, ne sont rien d’autre que des meeting apéristes institutionnalisés dans l’Assemblée Nationale.Leinvite les Sénégalais à prendre d’assaut les centres de retrait des cartes d’identités pour accompagner cette dynamique de changement par une participation massive de toutes les populations à l’élection législative du 30 juillet 2017.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook