Meilleur footballeur africain 2016 : L'Algérien Mahrez remporte le classement des lecteurs de Jeune Afrique devant Aubameyang et Sadio Mané

Riyad Mahrez, le meilleur joueur africain de l’année 2016, avec 36% des voix des 2 053 votants de notre consultation. Consacré meilleur footballeur de Premier League la saison dernière par ses pairs, l’Algérien peine à retrouver sa forme en cette fin d’année, n’ayant inscrit que trois buts en 18 matchs joués.



Mais il reste le grand artisan du titre surprise des hommes de l’entraîneur italien Claudio Ranieri à Leicester en 2015-2016. Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang prend la deuxième place de notre classement avec 28% des suffrages exprimés.

Sans doute une petite déception pour le Gabonais, sacré meilleur joueur du championnat allemand la saison dernière. Il en était le meilleur buteur, avec 25 buts en 31 matchs joués. En 15 rencontres disputées cette saison, l’attaquant de Dortmund a déjà marqué à 16 reprises en championnat, repartant à l’assaut des sommets.



Il a en outre déjà inscrit quatre buts en cinq matchs de Ligue des champions. À 27 ans, il sera la superstar de la prochaine coupe d’Afrique des nations, qu’il dispute chez lui avec les Panthères du Gabon, dont l’objectif annoncé est d’intégrer au minimum le dernier carré de la compétition.



Derrière les deux favoris, Sadio Mané , recruté à Liverpool cet été et bien installé dans le milieu des Reds cette saison (huit buts en 16 titularisations), tire son épingle du jeu avec 14% des votes.



L’international sénégalais, ancien joueur de Metz, en France, avait réalisé une saison pleine en 2015-2016 avec Southampton, s’attirant les faveurs d’un public anglais connaisseur. L’attaquant de RD Congo Cédric Bakambu, qui évolue à Villareal, récolte quant à lui 7% des suffrages, devant l’Ivoirien du Paris Saint-Germain Serge Aurier (4%), qui paie sans doute une année 2016 partagée entre bons résultats sur le terrain et frasques extra-sportives.



À noter, derrière ce quintet de haut-vol, la présence en sixième position de notre classement de Meschack Elia, le tout jeune attaquant (20 ans) du club congolais du Tout Puissant Mazembe.



