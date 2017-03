Meïrame Kane, députée : « Le Dande Maayo et le département de Kanel disent merci au Président Macky Sall pour les ponts et l’électrification rurale»

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Mars 2017 à 21:08



Trouvée à Orkodiéré dans la maison du premier questeur de l’Assemblée nationale Daouda Dia, lors de la réception du chef de l’Etat, la députée Meïrame Kane a tenu à remercier le président de la République pour l’électrification de 18 villages dont le sien appelé Guanguel Soulé où il a été construit deux ponts réalisés à 45 % pour 5 milliards de FCfa. Parallèlement à la visite des travaux du pont de Gangué Soulé, le chef de l’État a aussi procédé à l’inauguration de la dorsale électrique du «Dande Maayo», longue de 50 km et polarisant 18 localités, financée dans le budget consolidé d’investissement (Bci) 2,637 milliards de FCfa. Ce qui fait dire à la députée que le Dande Maayo et le département de Kanel sont très reconnaissants envers le président Macky Sall pour ce désenclavement et l’électrification rurale qu’on attendait depuis 60 ans.



Massène DIOP Leral.net

