Mela­nia Trump et son fils, Barron, vont (enfin) emmé­na­ger à la Maison-Blanche Rédigé par leral.net le Lundi 17 Avril 2017 à 22:31 | | 0 commentaire(s)| Dans quelques mois, Mela­nia Trump et son fils, Barron, pose­ront leurs valises à la Maison-Blanche, la rési­dence offi­cielle de Donald Trump, l'actuel président des Etats-Unis.

Donald Trump va enfin avoir un peu de compa­gnie. Jusqu’à présent, le président des Etats-Unis passait le plus clair de son temps seul à Washing­ton. Depuis son élec­tion en novembre dernier, sa femme Mela­nia avait décidé de rester à New York pour ne pas pertur­ber la scola­rité de son fils Barron, 11 ans. Une déci­sion qui avait fait enra­ger de nombreux Améri­cains qui avaient lancé une péti­tion sur inter­net – ayant récolté plus de 500 000 signa­tures – lui deman­dant de s’ins­tal­ler à la Maison-Blanche ou de payer seule ses agents de sécu­rité pos­tés quoti­dien­ne­ment devant la Trump Tower, le montant de la facture s’éle­vant à près de 140 000 dollars par jour….

Mais bonne nouvelle, une fois l’an­née scolaire termi­née, le petit garçon et sa maman, qui vivrait très mal son rôle de Première dame, vont donc poser leurs valises à la Maison Blanche. Selon les informations du magazine People, ils devraient emmé­na­ger l’été prochain. Une nouvelle qui ravit l'ancien magnat de l'immo­bi­lier mais aussi le petit garçon qui aurait déjà prévu d’or­ga­ni­ser des soirées avec ses copains dans la rési­dence offi­cielle du président.



« Barron a demandé à certains de ses amis de l'école de venir le voir à la Maison-Blanche (…) Il a dit à ses parents, » j'espère qu'il y a des chambres pour que mes amis viennent dormir à la maison". Une idée qui risque d’aga­cer encore bon nombre d’Amé­ri­cains.



