L’évé­ne­ment poli­tique d’hier, c’était la réunion des grands leaders poli­tiques de la planète au somment de l’OTAN. Mela­nia Trump était de la partie en tant que femme de, et a eu des exigences pour le moins surpre­nantes. Hier, tandis que leurs moitiés refai­saient le monde et s’échan­geaient des poignées de mains viriles, les conjoints des chefs d’Etat réunis pour le sommet de l’OTAN vaquaient à d’autres occu­pa­tions moins géopo­li­tiques. Une grande première pour Brigitte Macron, qui faisait à Bruxelles ses débuts comme première dame. Elle y fait la connaissance d’une autre débu­tante dans ce type d’exer­cice : Mela­nia Trump.

L’épouse de Donald Trump accom­pa­gnait son mari, et le moins que l’on puisse dire, c’est que selon BFM TV, elle était venue avec une liste de caprices, euh pardon, de demandes pour le moins parti­cu­lières. Parmi les diffé­rentes visites prévues au programme offi­ciel des conjointes et conjoints hier, figu­rait notam­ment une visite du musée Magritte. Une sortie cultu­relle minu­tieu­se­ment prépa­rée par les dizaines de personnes compo­sant le staff de Mela­nia Trump. Une équipe qui s’est rendue pas moins de neuf fois au musée, pour prépa­rer la venue de leur first lady. Un nombre de repé­rages visant à assu­rer la sécu­rité de l’épouse du président le plus improbable de l'histoire améri­caine, mais qui leur a aussi permis de régler quelques détails disons… plus saugre­nus. La team Mela­nia a ainsi demandé que le parfum d’am­biance utilisé dans les toilettes du musée soit changé, car celui utilisé habi­tuel­le­ment par le lieu de culture bruxel­lois aurait pu indis­po­ser le nez déli­cat de la première dame des Etats-Unis d’Amé­rique. Autre demande, plus intime cette fois, les équipes char­gées de veiller au confort de la first lady ont exigé que le papier toilette mis à dispo­si­tion des visi­teurs soit remplacé par un autre garanti triple épais­seur… De quoi lui assu­rer un peu de douceur dans ce monde de brutes ?





