Melania Trump : comment elle a pris sa revanche sur les couturiers qui ne voulaient pas l’habiller

Plusieurs créa­teurs de mode ont refusé de four­nir des vête­ments à Mela­nia Trump, mais la First Lady a réussi à se passer de leurs services.



Cons­cientes que les conjointes de chefs d’État ou de gouver­ne­ment sont des figures extrê­me­ment expo­sées, les maisons de haute couture se plient géné­ra­le­ment en quatre pour leur four­nir des vête­ments. Mais le compor­te­ment sulfu­reux de son époux a empê­ché Mela­nia Trump de béné­fi­cier d’un tel trai­te­ment. Tom Ford avait par exemple refusé de l’ha­biller, tout comme Marc Jacobs, Phil­lip Lim, Derek Lam, ou Chris­tian Siriano. Pour la céré­mo­nie d’in­ves­ti­ture en janvier dernier, c’est fina­le­ment avec une tenue signée Ralph Lauren – qui a toute­fois soutenu Hillary Clin­ton – que la First Lady était offi­ciel­le­ment entrée dans ses fonc­tions.



Mais Mela­nia Trump a fina­le­ment prouvé que ce boycott n’au­rait pas de prise sur elle. Pendant son récent voyage aux côtés de Donald Trump – où elle en a profité pour le rembar­rer et lui mettre un gros vent – elle a arpenté les lieux de pouvoir dans des tenues coûteuses (sa veste à fleurs Dolce & Gabbana est esti­mée à plus de 45 000 euros) ou issues d’en­seignes pres­ti­gieuses comme une combi­nai­son Stella McCart­ney ou un tailleur de la Maison Ullens. Puisque plusieurs créa­teurs ont refusé de l’ai­der, Mela­nia Trump se débrouille toute seule : d’après le New York Post, elle se fait livrer des flopées de vête­ments dans le hall de la Trump Tower. Elle y fait sa sélec­tion, procède à des essayages et renvoie les articles qu’elle ne veut pas.



D’après Philip Bloch, le styliste qui s’est occupé d’elle le jour de l’in­ves­ti­ture, Mela­nia Trump n’a de toute façon pas besoin que les grandes marques de couture lui prêtent des vête­ments : « Pourquoi est-ce que les riches voudraient des tenues gratuites ? Mela­nia peut s’ache­ter ses vête­ments, a-t-il insisté auprès de The Holly­wood Repor­ter. Mela­nia fait ses achats, et son budget n’est pas limité : elle a épousé un homme riche, donc elle peut ache­ter tout ce qu’elle veut ! » À en croire Philip Bloch, le fait que la First Lady ait été mannequin est un atout non négli­geable : « Elle n’a pas besoin de haute couture. Elle peut mettre du prêt-à-porter, et ça aura l’air superbe. Elle connaît sa taille et elle sait ce qui lui va bien. Elle resplen­dit dans les plus simples tenues. » Et Mela­nia Trump savoure ainsi sa revanche sur le milieu de la mode qui ne lui a pas fait de cadeau.



