Depuis le début du mandat de Donald Trump, sa chère épouse est au centre de toutes les attentions. La First Lady n’est pas franchement appréciée, et encore une fois, elle est au coeur d’une énorme polémique. A cause de quoi ? Et bien de ses vêtements !



En effet, le mardi 28 février, Mela­nia Trump était naturellement présente lors du premier discours devant le congrès de son époux. Pour l’occasion, la femme de Donald Trump avait choisi une tenue juge totalement inadéquate !



UNE VIVE POLÉMIQUE

L’ancienne top model avait choisi de porter un tailleur de couleur noire, orné de sequins. Il s’agit d’une pièce de collection Michael Kors, d’une valeur de plus de 9000 euros. Ce qui fait parler n’est pas le prix mais plutôt… le décolleté !