Melania Trump, totalement éclipsée par sa belle-fille Ivanka

Donald Trump fait le bilan de ses cent premiers jours en tant que président des Etats-Unis. Pour l'épauler dans cette fonction, les observateurs ont noté un grand changement par rapport à ses prédécesseurs : la First Lady s'est totalement effacée du tableau, laissant Ivanka Trump, la fille du milliardaire, jouer de son influence auprès de son père pour finalement endosser le costume de Première Dame.



Celle qui est devenue Conseillère à la Maison Blanche fin mars dernier n'a cessé d'apparaître aux côtés du président durant les rencontres officielles ou lors de ses déplacements. Mardi 25 avril, c'est d'ailleurs Ivanka Trump qui représentait son père à Berlin, lors du G20 des femmes. Invitée par la chancelière Angela Merkel, elle a participé à une table ronde afin de débattre des femmes et l'entrepreneuriat.



Melania Trump, quant à elle, s'est fait de plus en plus discrète depuis l'investiture de son époux le 20 janvier dernier. Après avoir refusé d'habiter à la Maison Blanche, la First Lady s'est finalement décidée à emménager dans les prestigieux locaux mais apparaît toujours aussi rarement, comme pour pleinement laisser la place à sa belle-fille. Il faut dire, en plus, que la fille et l'épouse de Donald Trump ne s'apprécient pas beaucoup. Selon des informations de l'édition américaine de Vanity Fair, elles entretiendraient des relations "glaciales". Ambiance...