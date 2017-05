Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Melania et Ivanka Trump sans voile en Arabie saoudite... comme Michelle Obama que Donald Trump jugeait "insultante" Rédigé par la rédaction le 20 Mai 2017 à 16:37 | Lu 597 fois

Ce que les femmes portent comme vêtements peut faire l'objet de critiques ou de controverses et, encore plus, quand la femme en question est un ancien mannequin, mariée au président des Etats-Unis et en voyage officiel en Arabie saoudite.

La première dame des Etats-Unis, Melania Trump, 47 ans, et la fille aînée du président, Ivanka, 35 ans, sont arrivées ce samedi 20 mai à Ryad avec le chef de la Maison Blanche qui reste empêtré dans une série d'affaires embarassantes dans son pays.

Melania et Ivanka Trump, qui n'étaient pas voilées, étaient au centre de tous les regards dans ce royaume ultraconservateur où les femmes sont soumises à des restrictions.



Quand elle est partie, Melania portait une jupe droite taille haute en cuir de couleur orange, un pull ras du cou de couleur crème et des talons aiguilles de la marque Manolo Blahnik.

Quand elle est descendue d'Air Force One, elle était habillée sobrement d'un pantalon ample à taille haute et d'une chemise à manches longues de couleur noire, avec une large ceinture dorée.

Ses cheveux étaient au vent, à l'instar d'anciennes premières dames ayant visité l'Arabie, comme Michelle Obama et Laura Bush.

Ivanka était partie avec une robe fourreau florale lui arrivant aux genoux et a atterri à Ryad vêtue d'une robe maxi noire à manches longues, frappée de motifs blancs. Elle tenait par la main son époux, Jared Kushner, qui, comme elle, est conseiller à la Maison Blanche.

Michelle Obama applaudie (mais pas par Trump)

Michelle Obama, l'épouse de l'ex-président des Etats-Unis, avait été applaudie après sa décision de ne pas se couvrir la tête quand elle s'était rendue en Arabie.

Mais, dans un tweet le 29 janvier 2015 posté sur son compte personnel, Donald Trump avait écrit: "De nombreuses personnes disent que c'était merveilleux que Mme Obama refuse de porter un foulard en Arabie, mais (les Saoudiens) ont été insultés. Nous avons déjà assez d'ennemis".



source: Hunffinton Post

