Mélenchon ne veut pas « rassembler la gauche », Hamon lui impute l'impossibilité de « se marier » Rédigé par Massene Diop le 2 Avril 2017 à 16:35

Le candidat de La France insoumise répète qu’il ne cherche pas l’union avec Hamon. Ce dernier interroge en retour : « Y a-t-il un impératif à se rassembler avec Mélenchon ? »



« Cette élection ne ressemble à aucune autre. J’y suis préparé », prévient Jean-Luc Mélenchon dans un entretien au Journal du dimanche publié ce 2 avril. La « conjonction de la grande marche du 18 mars pour la VIe République et du débat du 20 mars a provoqué mon décollage. La nature de ma candidature a changé », estime l’actuel quatrième homme dans la course à l’Elysée, qui gagne du terrain sur François Fillon d’après une enquête Odoxa pour Le Point publié le 31 mars (16 % pour M. Mélenchon, 17 % pour M. Fillon).



« Je deviens une figure rassurante. Je pense que les gens ont soif d’humanité ! », analyse le candidat de La France insoumise. « Je suis un chemin balisé. Du coup, j’apparais pour beaucoup comme une solution raisonnable… Non, pas raisonnable… raisonnée. Avec moi, il y a des étapes, un calendrier, une méthode », poursuit-il.



La comédienne Ariane Ascaride, le réalisateur Robert Guédiguian et l’acteur Philippe Torreton invitent Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon à s’unir dans une lettre ouverte publiée par l’hebdomadaire car le « désastre est certain si vous restez divisés ».



Mais le député européen rejette une nouvelle fois cette hypothèse: « Je ne veux pas être dans une bataille de bac à sable entre deux personnes qui se disputent le même seau ! Les électorats ne s’additionnent pas. »



« Hamon est une bonne personne, précise M. Mélenchon, mais il représente le PS, le parti du discours du Bourget, qui complote encore un accord aux législatives avec Macron devenu son candidat officieux. »



La gauche, une « étiquette devenue bien confuse »



De son côté, Benoît Hamon impute encore à Jean-Luc Mélenchon l’impossibilité de « se marier » en vue du premier tour de l’élection présidentielle, dans un entretien face aux lecteurs du Parisien-Aujourd’hui en France paru dimanche, où il déclare aussi qu’« Emmanuel Macron n’est pas de gauche ».



Comme on lui demande pourquoi ne pas s’allier avec Jean-Luc Mélenchon pour permettre à la gauche d’accéder au pouvoir, Benoît Hamon interroge en retour : « Y a-t-il un impératif à se rassembler avec Jean-Luc Mélenchon ? » Et d’ajouter :

« A l’époque, il disait qu’à cause de Manuel Valls, c’était impossible. Il n’y a plus Manuel Valls, et c’est encore non ! Mélenchon répond que c’est parce qu’il me devance dans les sondages. J’ai déjà entendu cela pendant la primaire… »

Le candidat ironise ensuite : « Aujourd’hui, peut-on se marier avec Jean-Luc ? Civilement, nos cœurs sont déjà pris ! »



« Pour le reste, je travaillerai toujours à l’unité », affirme Benoît Hamon. Quant à savoir si la gauche modérée peut encore voter pour lui, il riposte : « J’ai quand même rassemblé les Verts et les radicaux. » Et « la gauche modérée va découvrir qu’Emmanuel Macron n’est pas de gauche », lance le socialiste au sujet du candidat d’En Marche ! et ancien ministre de l’économie.



Jugé « proche des préoccupations des Français » par 76 % des personnes interrogées par l’IFOP pour le JDD, Jean-Luc Mélenchon veut ratisser large. « Mon défi n’est pas de rassembler la gauche, étiquette devenue bien confuse ; il est de fédérer le peuple, déclare-t-il encore au JDD. (…) Personne ne se renie en votant avec moi. Les indécis sont la clé du vote ; c’est eux que je veux convaincre ! ». Jean-Luc Mélenchon pense même aux électeurs de droite. Certains, « dégoûtés par Fillon, préfèrent voter pour moi », assure-t-il.



