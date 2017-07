Même Nadal veut Mbappé ! Grand fan du Real Madrid, Rafael Nadal valide à 100%, la possible venue de Kylian Mbappé chez les Merengues.

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Juillet 2017 à 11:10 | | 0 commentaire(s)|

Cela fait désormais trois jours que Marca a annoncé que le Real Madrid et l’AS Monaco avaient trouvé un accord pour un transfert record de Kylian Mbappé, à 180 millions d’euros. Cela fait donc trois jours que les supporteurs des Merengues attendent l’officialisation de la venue du prodige tricolore de 18 ans. Parmi eux, Rafael Nadal est définitivement sous le charme de l’attaquant révélé à l’AS Monaco cette saison.



"J’aimerais que le Real signe Mbappé. C’est un très jeune joueur qui a montré de belles choses. C’est vrai, l’investissement serait énorme, mais si j’avais de l’argent à mettre sur quelqu’un, je parierais sur lui", a lancé la star du tennis, interrogée par le retraité Juan Monaco à la télé argentine, dans Con Amigos Asi.



On rappellera que le Majorquin connaît bien Florentino Pérez, le président de la Casa blanca, et lui avait même conseillé de recruter Marco Asensio en 2014, un joueur qui s’est justement révélé ces derniers mois sous la houlette de Zinedine Zidane.



Kylian Mbappé sera d’ailleurs ravi de découvrir les éloges lancés par Rafa Nadal. Le jeune footballeur est en effet un grand fan de la petite balle jaune et plus particulièrement, du décuple vainqueur de Roland Garros. "C'est Nadal qui me fascine", avait-il lancé au micro de Neslon Monfort, sur France 2, en direct des Internationaux de France.



Football.fr

