Menace de sabotage de la visite de Macky Sall en Allemagne: Souleymane Sokome met en garde les activistes

Les responsables de l’Alliance pour la République (APR) en Allemagne veulent éviter la psychose de Paris à Macky Sall, qui doit se rendre à Berlin, aujourd’hui. Dans un entretien téléphonique, le coordonnateur de la section APR de Berlin et membre du comité d’organisation pour l’accueil du Président, informe qu’ils ont pris toutes les dispositions pour bien recevoir le chef de l’Etat.



«On a une dizaine de sections dans différentes ville en Allemagne, et aujourd’hui, nous allons recevoir le chef de l’Etat. Nous avons invité tous les camarades de diverses localités. Nous attendons plus de 200 personnes, plus les Sénégalais qui sont en Berlin qui font 400 personnes et d’autres camarades», déclare Souleymane Sokome.



«Le soir, après le ‘Ndogou’, il est prévu une rencontre avec les militants. Nous allons vers des élections. Ce que l’on veut, c’est l’union. Il faut que tous les camarades se réunissent en Allemagne. Des camarades vont lui poser des doléances et nous allons discuter des stratégies à prendre pour les élections législatives», explique-t-il, non sans avertir ceux qui seraient tentés de saboter la visite. «Les activistes, on s’y prépare. On est conscient de cela. Nous ferons face à eux, s’ils se présentent», assure M. Sokome.