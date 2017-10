Menaces d’attaques terroristes : Deux attentats ont été déjoués le 4 avril 2017 Le 4 avril 2017, le Sénégal célébrait le 57e anniversaire de son accession à la souveraineté internationale. Comme à l’accoutumée, les forces de défense et de sécurité s’étaient mobilisées pour un gigantesque et impressionnant défilé auquel avaient pris part les forces vives de notre jeunesse à travers les écoliers, les élèves des écoles de formation les associations sportives et culturelles etc.

Des membres du groupe djihadiste Ansar Dine voulaient profiter de cet instant festif pour frapper Dakar, informe le journal Le Témoin dans sa parution du jour. Plus précisément un hôtel de la place. Sachant que les services de renseignements, plus particulièrement ceux de la Gendarmerie nationale les avaient à l’œil et à l’oreille, les djihadistes qui devaient perpétrer l’attentat se sont fondu dans la nature.



Nullement découragés par cette première tentative d’attaque avortée, les terroristes du même groupe sont revenus à la charge pour commettre un autre attentat. Lequel devait avoir lieu vendredi 1er septembre 2017, jour de la Tabaski ou El Kébir. Là, encore se sachant repérés, et au vu du renforcement du dispositif de sécurité dans les endroits les plus sensibles de la capitale, les djihadistes ont reculé. Néanmoins, des suspects porteurs de passeports européens, et qui se faisaient passer pour des toubabs en provenance de Bamako, avaient été arrêtés par la Police.



Au départ, les services américains de renseignements ne croyaient pas à la crédibilité de ces deux projets d’attentats planifiés à Dakar par le groupe Ansar Dine. Lequel est une filiale d’Al Qaïda au Maghreb islamique. Très active au Mali où elle a revendiqué plusieurs attaques ces dernières années.



Mais, après avoir exploité et exploré toutes les informations et autres données dont disposaient les services de renseignements de la gendarmerie sénégalaise, les Américains ont fini par reconnaître qu’effectivement les barbus du mal avaient pour cible Dakar le 4 avril et le jour de la Tabaski, précise le journal, poursuivant que depuis lors, nos forces de défense et de sécurité sont convaincues que le Sénégal n’est plus à l’abri d’attaques terroristes.



