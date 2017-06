Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Menaces, mensonges... Le clan Kardashian s'embrase Rédigé par leral.net le Mardi 6 Juin 2017 à 19:42 | | 0 commentaire(s)| Depuis la sortie de l'autobiographie de Caitlyn Jenner «The Secrets of my Life», le clan Kardashian ne veut plus de rapport avec elle.

Depuis la sortie du livre autobiographique de Caitlyn Jenner «The Secrets of my Life», rien ne va plus dans le clan Kardashian-Jenner. L'ancien beau-père des Kardashian et le père de Kylie et Kendall Jenner y donne des détails sur son ancienne vie et le calvaire qu'elle semble avoir vécu dans un corps qui ne lui a jamais correspondu.



Depuis la transition de l'ancienne star olympique, les relations entre Caitlyn et Kris Jenner se sont considérablement compliquées. Kris Jenner affirme avoir été surprise, mais Caitlyn dit avoir toujours été transparente avec son ex-épouse : «Ceci sera toujours une source de disputes entre nous. Ma transition pour devenir Caitlyn l'a prise de court. Ce qui dans son esprit signifie qu'elle n'en savait pas suffisamment.»



Ce nouvel extrait aurait été très mal accueilli par les soeurs Kardashian; une source proche de la famille révèle au magazine «Us Weekly » : «Elles (Kim, Khloé et Kourtney Kardashian, Ndlr.) veulent le bonheur de Caitlyn et qu'elle puisse partager son expérience mais elles voudraient aussi qu'elle ait un peu de délicatesse à l'égard de Kris».

Je vais venir te chercher

Dans le dernier épisode de la saison 13 de la téléréalité «L'incroyable famille Kardashian», les filles du clan Kardashian prennent la défense de Kris Jenner face aux propos que tient l'ancien sportif dans son livre: «J'ai entendu parler de toutes ces choses qu'elle raconte dans le livre et c'est fou à quel point la plupart ne sont pas vraies.



Ce qui est dingue, c'est que je ne crois pas que ce soient des mensonges délibérés. Je crois qu'elle pense réellement que c'est ce qui s'est passé, pour des raisons que je ne m'explique pas», confie Kendall Jenner visiblement atterrée par les confessions de son père.



Kim Kardashian ne cache pas non plus son énervement. La femme de Kanye West a appelé Caitlyn Jenner pour la prévenir: «Maman est de manière évidente énervée à cause du livre... Je vais lire ce livre et te dire honnêtement... Parle en mal de ma mère et je vais venir te chercher».



Paris Match





Accueil Envoyer à un ami Partager