Mercato: Chelsea propose 20 millions € pour Keita Baldé Diao Déjà intéressé l’été dernier, Chelsea pourrait passer aux choses concrètes afin d’attirer l’ailier de la Lazio Rome, Baldé Keïta Diao (21 ans, 16 matchs et 5 buts en Serie A cette saison) présent à la CAN 2017 avec les "Lions" du Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Janvier 2017 à 11:29 | | 0 commentaire(s)|

Très apprécié par l'entraîneur de Chelsea, Antonio Conte, le Sénégalais Diao Baldé Keïta qui réalise de très belles performances avec le Sénégal lors de la CAN, aurait convaincu les dirigeants des "Blues" de proposer une offre dans les prochains jours selon la Gazzetta dello Sport. Selon le média italien, un chèque de 20 millions d’euros pourrait être transmis à la formation romaine afin de céder son talentueux élément, désireux de changer d’air. Nul doute que la direction de la Lazio espère voir le "Lion" de la Téranga poursuivre sur sa lancée au Gabon afin d’augmenter sa valeur marchande.

source: galsenfoot.com

