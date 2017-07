Mercato: Dakar Sacré-Cœur: Ousseynou Ndiaye rejoint l'Olympique Lyonnais

Le jeune pensionnaire de Dakar Sacré-Cœur s’est engagé pour une durée de 3 ans. Milieu offensif, il a participé à la montée de DSC en première division.





Avec l’OL, il va profiter de ce contrat professionnel pour évoluer sur le plan physique et tactique. DSC est championne de la Ligue 2 et jouera en ligue 1, la saison prochaine.





Le joueur de 18 ans réagit: « Je suis très heureux de signer à l’OL. C’est un grand club. C’est un rêve d’être ici. Je veux être un exemple pour les gens que j’ai laissés au Sénégal. Ce n’est jamais facile d’accrocher un contrat professionnel. Il y a encore beaucoup d’étapes devant moi. Je joue milieu offensif, derrière l’attaquant. J’aime marquer et faire des passes décisives ».







wiwsport