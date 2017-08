Mercato: Dembélé est devenu un joueur du Barça pour 120 millions (hors bonus)! Ousmane Dembélé va devenir un joueur du FC Barcelone. Le club catalan est tombé d'accord avec Dortmund pour un transfert de 120 millions d'euros, plus 30 de bonus.

Ousmane Dembélé a gain de cause. Le Français, qui sèche l'entraînement de Dortmund depuis plus d'une semaine afin de forcer son départ au FC Barcelone, va bien revêtir le maillot blaugrana. Les deux clubs sont tombés d'accord ce jeudi à Monaco, en marge du tirage au sort de la Ligue des champions, sur un transfert de 120 millions d'euros, plus 30 de bonus.



En attendant le possible transfert de Kylian Mbappé vers le PSG, l'ancien Rennais va donc devenir le deuxième joueur le plus cher de l'histoire, derrière Neymar (222 millions), et donc, le Français le plus cher.

