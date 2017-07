Mercato: Diao Balde Keita pourrait rejoindre West Ham pour 32 millions d'euros West Ham et la Lazio aurait trouvé un accord pour Diao Balde Keita.

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 08:53 | | 0 commentaire(s)|

On dit que les Hammers ont entamé des négociations avec la Lazio. Il y a quelques semaines, avec leur offre initiale de 20 millions d'euros, la Lazio avait refusé de le vendre.



L’agent de Diao Balde Keita, Manuele Baiocchini informe via son compte twitter, que West Ham vient de faire une offre de 32 millions d’euros. Les deux clubs sont en train de trouver un accord pour le transfert de l’attaquant sénégalais avant la fin du mercato d’été.



Pour le moment selon certaines sources, Diao Baldé a été mis en écart par son club de la Lazio.



Diao est pisté par d’autres clubs italiens comme la Juventus et l’Inter de Milan. Chelsea aussi avait manifesté son intérêt pour le joueur sénégalais.





wiwsport

