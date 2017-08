Mercato: Diao Baldé Keita s’engage avec Monaco pour 5 saisons

L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Keita Baldé jusqu'en juin 2022.



L’attaquant international sénégalais – 12 sélections, 3 buts - est lié avec l’AS Monaco jusqu’en juin 2022. Formé à la Masia, le centre de formation du FC Barcelone, Keita Baldé, 22 ans, est arrivé à la Lazio de Rome en 2011. Précoce, l’attaquant a marqué son premier but en Serie A à 18 ans et 8 mois, devenant le plus jeune buteur de la Lazio depuis Marco Di Vaio.



Devenu professionnel en 2013, pouvant jouer sur le côté ou dans une position plus axiale, Keita Baldé a enchaîné quatre saisons en Italie et terminé le dernier exercice avec 16 buts et 3 passes en 31 matchs de Serie A. Il reste sur une belle série de 8 buts sur ses 5 derniers matchs. L'attaquant sénégalais, c'est 1 but toutes les 121 minutes en série A la saison dernière...



Il compte également 15 matchs de Coupe d’Europe avec le club romain. Keita Baldé portera le numéro 14.