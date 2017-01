Mercato : Dimitri Payet signe son retour à Marseille pour 4 ans

Dimitri Payet revient donc à Marseille pour 4 ans, un an et demi après son départ du club phocéen pour West Ham dans la Premier League anglaise.



West Ham a annoncé ce dimanche un accord avec Marseille contre une indemnité de 25 millions de livres (environ 30 millions d’euros).



À 29 ans, Dimitri Payet qui évolue au poste d’intérieur gauche, sera présenté officiellement ce lundi après la traditionnelle visite médicale.



C’est un autre gros coup que frappe ainsi l’OM durant ce mercato d’hiver, après l’arrivée de la Juventus de Turin du latéral gauche Patrick Evra.



Avec Payet et Evra, l’OM reconstitue le côté gauche de l‘équipe de France, finaliste de l’Euro-2016 fait remarquer l’AFP.

Une arrivée qui intervient avec l‘éclat des marseillais qui lors de la 22e journée de la ligue 1, ont réussi à surclasser Montpellier par 5 buts à 1, remontant ainsi à la 5e place du classement.



Quelques heures après que l'OM et West Ham se sont entendus pour le transfert de Dimitri Payet, le milieu offensif est arrivé en milieu d'après-midi à Marseille. Descendu de son avion vers 16h45, il était attendu par quelques dizaines de supporteurs et Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club, venu le chercher.



