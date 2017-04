Mercato: Griezmann, c'est 100 millions… et son conseiller donne les cinq grands clubs qui ont tapé à la porte Eric Olhats, conseiller sportif d'Antoine Griezmann, était l'invité de Team Duga ce jeudi, pour évoquer le futur du joueur. Il a notamment dévoilé quels gros clubs étaient déjà venus taper à la porte pour prendre des renseignements.



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Avril 2017

"Obligatoirement, il y a réflexion parce que ça tape à la porte. Tout ce qui est mis sur la table actuellement, on y pense aussi. J'entends souvent dire qu'il lui faut une équipe qui joue, où il défend moins.



Sauf que chaque année, l'Atlético Madrid est là quand même. Ils font deux finales de C1, ils gagnent le championnat. C'est dans l'évolution qu'on peut se poser la question. Dans une rentabilité à long terme sur l'aspect personnel. Est-ce que ce serait bien qu'il aille voir autre chose ?



La réflexion est présente, c'est vrai qu'ils ont une organisation de jeu particulière, il doit faire beaucoup de replacements défensifs. Tout le monde veut le voir dans une équipe supposée joueuse parce que ce serait soi-disant beaucoup mieux pour lui. Mais je vais la faire de manière un peu grossière : la question, ce n'est pas de savoir si c'est nous qui nous faisons ch... en le regardant, mais si lui il se fait ch… ? Et il est dans un schéma qui lui convient, même si ça peut surprendre.



Quel est son prix et y a-t-il des offres ?



Le chant des sirènes, bien entendu qu'on se pose la question. Il n'y a pas 50 000 clubs qui peuvent mettre 100 millions sur la table, le tour est vite fait. C'est le prix de la clause, ils ne feront pas de cadeau. Ça restreint le nombre des candidats actuels. J'ai entendu dire que Manchester United, c'était acté, c'était signé, mais on ne sait même pas s'ils joueront la Ligue des champions !



C'est important ça quand même. Manchester United, ils ont pris des renseignements comme tous les autres. Ils viennent un peu aux nouvelles pour savoir quel est notre état d'esprit, l'état d'esprit du joueur, s'il y a des possibilités, combien, comment… Mais ça paraît logique. Chelsea, Manchester City, Barcelone et même le Real ont tapé à la porte pour savoir où ça en était, tout le monde vient pour savoir ce qui est faisable ou pas faisable, c'est normal, c'est le jeu des chaises musicales.



Dans quel état d'esprit est Griezmann ?



Il se sent bien à Madrid. "On se fait un peu tailler sur le fait que pour être un joueur de très haut niveau, il faut être capable d'aller jouer sous la pluie. Sûrement. Mais c'est vrai qu'Antoine fonctionne beaucoup à l'affectif et à ce qu'il se passe en dehors du terrain. Et là toutes les conditions sont réunies. Toutes. L'endroit où il vit, les amis, le soleil…"



S'il veut rester à Madrid, il pourrait aller au Real



"C'est impossible. Il y a un pacte de non-agression. Il y a un deal entre les deux clubs qui fait qu'on ne se touche pas les uns et les autres. Il y a aussi d'autres données délicates. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Entre les deux clubs il y a quelque chose qui tient depuis longtemps."



Le PSG est-il intéressé ?



Ils n'ont pas tapé à la porte...cette année."On n'a pas eu d'approches concrètes comme il y en avait eu l'année précédente."



source:rmcsport.bfmtv

