Mercato: James Rodriguez prêté deux ans au Bayern Le Bayern Munich se fait prêter James Rodriguez… pour deux ans, avec une option d'achat, a annoncé le club bavarois. Le meneur de jeu colombien (26 ans), n'entrait plus dans les plans de Zineddine Zidane.

James Rodriguez va retrouver Carlo Ancelotti au Bayern Munich. Le club allemand et le Real Madrid, qui l'avait acheté environ 80 millions d'euros en 2014, ont officialisé ce mardi le prêt du meneur de jeu colombien. Petite originalité du deal, l'ancien Monégasque est prêté deux ans, avec une option d'achat qui, selon Bild, serait de 35,2 millions d'euros.



Devenu remplaçant à Madrid

Rodriguez (26 ans) tentera au Bayern de retrouver son meilleur niveau, lui qui n'entrait plus vraiment dans les plans de Zineddine Zidane. Après une première saison ébouriffante à Madrid en 2014-2015 (29 matchs de Liga, 13 buts), il était petit à petit rentré dans le rang.



Lors du dernier exercice, quand même conclu avec 8 buts en 22 matchs de championnat, il était surtout cantonné au rôle de remplaçant de luxe.

