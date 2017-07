Mercato: John Terry signe à Aston Villa (officiel) John Terry, l’ancien capitaine de l’Angleterre et de Chelsea, s’est engagé pour un an avec Aston Villa (Championship).



Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2017 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Comme pressenti, John Terry s’est engagé pour un an avec Aston Villa, en Championship (D2 anglaise), a annoncé le club de Birmingham ce lundi.



L’ancien capitaine de l’Angleterre, aujourd’hui âgé de 36 ans, était en fin de contrat avec Chelsea, son club formateur où il a passé 22 ans et remporté quatre fois la Premier League, cinq FA Cup, une Ligue des Champions et une Ligue Europa.

