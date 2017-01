Mercato - La Chine offre 150 millions d’euros pour Aubameyang Mais où s’arrêteront les clubs chinois ? Visiblement, ils ne sont pas encore rassasiés. En effet, selon la Gazzetta dello Sport le Shanghai SIPG aurait fait une offre de 150 millions d’euros au Borussia Dortmund pour son attaquant star, Pierre-Emerick Aubameyang (27 ans). Après Carlos Tevez, Oscar ou encore Axel Witsel, la Chine viserait désormais Pierre-Emerick Aubameyang. Encore une fois, les sommes évoquées sont totalement folles…

La Chine a décidé de rendre ce mercato hivernal totalement fou. Alors qu'Oscar, [Carlos Tevez]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/carlos-tevez.html ou encore [Axel Witsel]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/axel-witsel ont choisi de rejoindre l'Empire du Milieu et ses moyens financiers colossaux, c'est au tour de [Pierre-Emerick Aubameyang]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/pierre-emerick-aubameyang.html (27 ans, 15 matchs et 16 buts en [Bundesliga]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/allemagne/bundesliga/ cette saison) d'être dans le viseur des clubs chinois.Selon le journaliste Tancredi Palmeri (beIN Sports, CNN, La Gazzetta dello Sport), le club de Shanghai SIPG a formulé une offre de 150 millions d'euros pour l'attaquant de Dortmund ! L'international gabonais se voit également offrir un salaire de 41 millions d'euros par an !Ces sommes folles feront-elles craquer le BVB et l'ancien Stéphanois ? [Carlos Tevez]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/carlos-tevez.html[Axel Witsel]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/axel-witsel[Pierre-Emerick Aubameyang]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/pierre-emerick-aubameyang.html[Bundesliga]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/allemagne/bundesliga/ Le nouveau club d’Oscar proposerait au Gabonais un salaire annuel de 41 millions d’euros. Ce qui ferait de l’ancien stéphanois le joueur le mieux payé de la planète devant… Carlos Tevez (38 M€, Shanghai Shenhua). « Aubame » deviendrait également le joueur le plus cher de la planète devant [Paul Pogba]url:https://fr.sports.yahoo.com/football/joueur/paul-pogba (120 M€, Manchester United).

source; yahoo sport/football



