Mercato : Lacazette taclé par mourinho et Manchester United

Mardi 11 Juillet 2017

Recrue la plus chère de l’histoire d’Arsenal, Alexandre Lacazette a été rhabillé pour l'hiver par Manchester United, et son entraîneur José Mourinho.



Si les relations, longtemps – très – orageuses, entre José Mourinho et Arsène Wenger se sont quelque peu normalisées ces derniers temps et si les deux hommes ne s’écharpent plus le long de la ligne de touche, comme lors de leur fameuse altercation en 2014, le manager portugais aime toujours autant titiller son homologue français.

"Pas d'endurance, pas un joueur de grands matchs"



Alors que Manchester United a officialisé l’arrivée de Romelu Lukaku, le "Special One" a longtemps supervisé Alexandre Lacazette, qui s’est engagé avec Arsenal quelques jours plus tôt, devenant du même coup la recrue la plus chère de l’histoire des Gunners (60 millions d’euros avec les bonus). Et il a expliqué pourquoi il avait décidé de ne pas recruter l’attaquant tricolore.



"Lacazette a été suivi parce qu’il était le meilleur buteur du football français. Mais beaucoup de ses buts ont été marqués sur penalty (10 sur 28 en Ligue 1, ndlr). Au final, il n’a pas été envisagé parce qu’il n’a pas d’endurance, pas d’impact physique et que ce n’est pas un joueur de grands matches", explique ainsi une source des Red Devils au Daily Express. De quoi apporter un surcroît de motivation pour ses débuts en Premier League à l’ancien Lyonnais (26 ans), qui a sans doute déjà noté dans son agenda la date du 2 décembre, lorsque les hommes de José Mourinho vont se déplacer à l’Emirates Stadium.



source:beinsports.com

