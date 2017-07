Mercato - Le Barça acte la prolongation de Messi, Alexandre Lacazette signe en faveur d'Arsenal

L'annonce était très attendue par les supporteurs du FC Barcelone. Sur son site internet, le club catalan indique avoir trouvé un accord pour la prolongation du contrat de Lionel Messi.



Le sort de Lionel Messi est scellé, et il n'était pas question pour le FC Barcelone de lâcher sa star. Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Barça a confirmé ce mercredi, avoir trouvé un accord pour la prolongation du bail de l'attaquant argentin de 30 ans.



La formation catalane annonce que "La Pulga" paraphera "dans les prochaines semaines", un nouveau contrat portant sur trois saisons, soit jusqu'en 2021. Le montant de la clause libératoire n'a pas été donné pour le quintuple Ballon d'Or, auteur de 507 buts en 583 rencontres avec les Blaugrana.



Du côté d’Arsenal, l'ancien Lyonnais Alexandre Lacazette s'est engagé pour cinq saisons avec les Gunners. Si aucun montant n'a filtré, la transaction avoisine les 53 millions d'euros plus 7 autres, de bonus. Il s'agit là, de la plus grosse vente de l'histoire de l'OL et jamais un joueur n'avait coûté aussi cher à Arsenal.



Arsenal a fini par tenir sa promesse. Après avoir raté la qualification pour la Ligue des champions, les Gunners avaient averti : ils seraient offensifs sur le marché des transferts. Ce mardi, ils viennent de finaliser la plus grosse opération de leur histoire. Alexandre Lacazette s'est engagé pour cinq ans avec Arsenal contre un chèque de 53 millions plus 7 de bonus. Le record, détenu jusqu'ici par Mesut Özil (47 millions d'euros), est battu.



L'affaire est belle pour l'OL, qui n'avait jamais empoché une telle somme, même à l’issue de la vente de Karim Benzema (35 millions d'euros) au Real Madrid ou de Corentin Tolisso au Bayern Munich (41,5 millions d'euros).



Avec topmercato