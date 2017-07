Mercato: Le Barça ne peut plus retenir Neymar !

Rédigé par leral.net le Jeudi 20 Juillet 2017 à 19:38

De l'autre côté des Pyrénées, l'hypothèse de voir Neymar plier bagage et quitter le FC Barcelone pour rejoindre le Paris Saint-Germain, commence à être acceptée. Le club catalan n'aurait même plus les cartes en mains dans l'espoir de retenir le prodige brésilien...



Et si c'était la bonne ? Comme chaque année, une grande star du football mondial est annoncée au Paris Saint-Germain. Il y avait eu Cristiano Ronaldo lors des premières années QSI, et surtout Neymar depuis un peu plus de deux ans. A chaque fois, l'éventualité de voir le Brésilien débarquer en Ligue 1 avait rapidement été balayée, ce, malgré des contacts a priori bien réels entre la direction du club de la capitale et l'entourage de l'international auriverde.



Ces jours derniers, c'est depuis le Brésil que la rumeur a recommencé à circuler, prenant de plus en plus de poids. L'ancien prodige du Santos FC envisagerait bel et bien de poser ses bagages du côté du Parc des Princes, ce pour plusieurs raisons.



D'une part le salaire annuel évoqué (40 M€) sur lequel les Blaugranas ne peuvent pas s'aligner, et le statut qui lui est promis, celui d'être l'atout n°1, lui qui doit évoluer dans l'ombre de Lionel Messi et Luis Suarez à Barcelone. Enfin, Paris semble en mesure d'activer la clause libératoire de l'intéressé, soit 222 millions d'euros.



Tant et si bien que, désormais, la direction barcelonaise se serait résolue à voir partir son virtuose gaucher. Et depuis le Brésil, Marcelo Bescher, l'homme qui a révélé l'affaire le premier, en rajoute ce jeudi, ajoutant que la soeur de la star a confié à ses amis proches que Neymar sera bien en France, la saison prochaine.



En parallèle, le président Josep Maria Bartomeu aurait même fait le déplacement jusqu'aux Etats-Unis, ou les Blaugranas participent à l'International Champions Cup, pour tenter de persuader l'un des capitaines de la Seleçao de rester. Mais Neymar aurait pris une décision irrévocable: celle de partir.

