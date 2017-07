Mercato: Pepe s’engage avec Besiktas malgré l’intérêt du PSG

Besiktas s’est offert Pepe (34 ans) ! Le club stambouliote a confirmé l’opération, en dévoilant certains détails (le défenseur percevra 9,5 M€ sur ses deux ans de contrat, 4 000€ par match joué mais aussi, une prime à la signature estimée à 3 M€ et des bonus en cas de titres), avant de présenter sa recrue à la presse. L’international portugais (86 sélections, 5 buts), qui était également dans le viseur du Paris SG et de l’Inter Milan, a profité de l’occasion pour expliquer son choix.



« Je suis heureux. Toutes les parties ont travaillé si dur pour parvenir à un accord. Je suis heureux de porter le maillot de Besiktas », a-t-il lancé, remerciant les supporteurs stambouliotes pour leur accueil incroyable, avant de les rassurer sur son ambition.



« Mon but est de continuer à gagner des trophées. J’adore mon métier. J’aime tout donner sur le terrain. Je joue corps et âme. Ces cinq dernières années, Besiktas a connu de belles joies. J’ai envie d’apporter ma pierre à l’édifice », a-t-il expliqué avant d’insister.



« Je me sens fort. Je veux bien démarrer la saison. J’adore les gros matches. Je suis très ambitieux, j’aime les grands rendez-vous. J’ai passé dix années excellentes au Real Madrid. Je veux atteindre tous les objectifs de Besiktas. Je suis ici pour gagner des trophées. Je crois que, sinon, je ne serai pas ici », a confié l’ancien Merengue, ravi de retrouver à Istanbul; son « ami de longue date Ricardo Quaresma » et d’évoluer sous les ordres de Senol Günes, « un grand entraîneur expérimenté ».



Besiktas, aussi, se frotte les mains de son arrivée. « Pepe est un grand joueur. Nous sommes aussi un grand club », a conclu le président Fikret Orman. Un mariage de raison en somme.