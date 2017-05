Mercato - Real Madrid : Cette sortie intrigante de Zidane sur son avenir…

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Mai 2017 à 21:51 | | 0 commentaire(s)|

Alors que le Real Madrid est toujours en lice pour réaliser le doublé Ligue des Champions - championnat d’Espagne, Zidane a fait une annonce sur son avenir pour le moins… étrange.

Seulement 17 mois en tant qu’entraîneur du Real Madrid et pourtant, Zinedine Zidane pourrait, d’ici trois semaines, remporter sa deuxième Ligue des Champions en deux saisons en tant qu’entraîneur des Merengue . L’entraîneur français a un bilan impressionnant depuis qu’il est le coach de la Casa Blanca . Toutefois selon certaines rumeurs, l’ancien international Français serait sur la sellette.

« Je sais qu'un jour ou l'autre ça se terminera » Interrogé en conférence de presse, Zinedine Zidane s’est exprimé sur son avenir : « Je pense au jour le jour et rien de plus. Je suis content et je profite de chaque moment, car je sais qu'un jour ou l'autre ça se terminera. Ce n'est pas ma préoccupation en ce moment. »



source: le10sport.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook