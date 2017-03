Mercato - Real Madrid : Zidane rêve de Mbappé, Hazard ou encore Pogba

Le prochain mercato d’été risque d’être animé du côté du Real Madrid, qui sera finalement autorisé à recruter. Et Zidane a déjà coché quatre noms dans sa liste de joueurs visés pour renforcer son effectif.



Kylian Mbappé, l’évidence

Est-ce vraiment si étonnant ? Le Real Madrid n’est pas insensible aux prouesses que réalise Kylian Mbappé, 18 ans seulement, avec l’AS Monaco. Grand artisan de la qualification de son club pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, l’attaquant qui suit les traces d’un certain Thierry Henry, sera l’une des grosses attractions du futur mercato. Les dirigeants monégasques ne devraient pas le laisser partir tout de suite mais cela n’empêchera pas les grosses écuries européennes de venir frapper à leur porte pour prendre la température. Il est grand fan de Cristiano Ronaldo et c’est un argument qui pourrait jouer en faveur des Merengue. Peut-être pour plus tard, en revanche.





Maxime Lopez, la famille

Zidane est visiblement un grand fan de Maxime Lopez, milieu de terrain de l’Olympique de Marseille et autre révélation du championnat de France cette saison. Jeune, il est ami avec les fils du coach du Real Madrid et ce dernier ne tarit pas d’éloges à son sujet, « Il possède une technique incroyable pour son âge et sa taille. Quand on le voit, on pourrait se dire qu’il est trop petit mais sa manière de jouer ne me surprend pas. Il est fascinant et m’impressionne par sa personnalité. Il court, se sacrifie et joue pour les autres. » Un vrai pari d’avenir.



Eden Hazard, le Galactique

Contrairement aux deux autres, Eden Hazard a moins à prouver : son talent a déjà éclaboussé les pelouses françaises et anglaises, même s’il manque encore de références sur la scène européenne. Mais Zidane avait déjà entraperçu son potentiel quand il avait 19 ans et qu’il jouait encore pour le LOSC. « Après Cristiano et Messi, Eden est mon préféré. Il est spectaculaire à voir jouer. » Le Belge a tout d’un Galactique mais les dirigeants Merengue ont sans doute loupé le coche avant qu'il ne s'engage pour Chelsea.





Paul Pogba, le rêve Paul

Pogba au Real Madrid, c’est un feuilleton qui a animé le mercato de l’été dernier. Le Français a finalement choisi Manchester United et on n'imagine pas une seule seconde José Mourinho s’en séparer à court terme. Dans tous les cas, il sait que Zidane ne manquera pas de l’accueillir dans son équipe. C’est toujours bon de se savoir désiré.



Thierno Malick Ndiaye avec My Telefoot