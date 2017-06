Mercato: Seri, l’étrange clause qui le lie au Barça

Jean-Michael Seri n’en a jamais fait mystère: l’international ivoirien est un grand fan du Barça. Notamment du jeu prôné par l’institution catalane dès le plus jeune âge. Il y a peu, le milieu niçois, expliquant pourquoi un transfert à Monaco ne l’intéressait pas, vantait d’ailleurs - entre les lignes - les mérites du jeu barcelonais, dont s’est en effet inspiré Lucien Favre, l’entraîneur des Aiglons.

"A Nice, on joue avec des redoublements de passes, avec patience. Pas Monaco. Ils vont vite vers l'avant. Les latéraux dédoublent, ils centrent. Nous c'est plus des redoublements de passes. Le plaisir que j'ai pris à Nice, je ne l'aurais pas pris à Monaco. Ce sont différents styles de jeu", avait-il alors confié en marge de la cérémonie des trophées UNFP. Une déclaration de compatibilité avec la philosophie de jeu du Barça qui faisait écho à l’intérêt du club catalan pour le jeune milieu niçois, déterminant dans la belle saison de l’OGCN.

L’intérêt serait donc mutuel et, selon El Mundo Deportivo, ne daterait pas d’hier concernant le joueur déniché par les Niçois à Pacos Fereira. A tel point que l’Ivoirien aurait fait inclure dans son contrat une clause réservée au Barça. Ainsi, alors qu’il possède une clause libératoire de 40 millions d’euros en cas d’offre venue de l’étranger, celle-ci ne serait plus que de 20 millions si l’offre est émise par le FCB, "le club de ses rêves", dixit le quotidien catalan. Une aubaine pour les Blaugranas qui pourraient ainsi réaliser une belle économie en attirant le "Xavi africain" - comme certains le surnomment en Espagne – à moindre frais.