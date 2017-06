Mercato: l'agent de Verratti allume Dugarry et le tacle sévèrement Donato Di Campli, l'agent de Marco Verratti, a taclé Christophe Dugarry sur Twitter. Le membre de la Dream Team RMC Sport va lui répondre en direct, ce mardi à partir de 18h.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 17:10 | | 0 commentaire(s)|

L'agent de Marco Verratti sort les crocs. Sur Twitter, Donato Di Campli s'en prend à Christophe Dugarry, qui a critiqué l'attitude du milieu de terrain du PSG, qui souhaiterait faire le forcing pour partir au FC Barcelone.



"Cher Dugarry, en Italie on se souvient de toi pour les défilés de mode et les soirées à base de Pepsi et non pour avoir joué au football…", a tweeté l'agent, qui aura droit à une réponse du champion du monde 1998 en direct, ce mardi dans Team Duga sur RMC (18h-20h).





Rmc image.png (1.52 Mo)



