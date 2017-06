Mercato: les 3 joueurs qui coûteront 150 millions d’euros au Barça cet été

Le Barça ne pense qu’à la saison prochaine. Motivé par l’arrivée d’Ernesto Valverde, selon ‘As’, l’équipe catalane aurait réservé des joueurs pour le prochaine mercato et aurait dit au technicien qu’il y aurait au moins, trois renforts de poids : Marco Verratti, Hector Bellerin et Ousmane Dembélé.

Les trois joueurs ont a peu près le même profil. Ils sont tous jeunes et semble avoir un grand futur à venir… en plus de ne pas savoir s’ils vont continuer dans leurs clubs actuels.



Comme priorité absolue on trouve Marco Verratti. Le milieu de terrai italien, qualifié par Xavi comme le joueur dont Barcelone a besoin pour le remplacer, est dans le viseur de l’équipe ‘blaugrana’, qui est disposée à payer un total de 80 millions d’euros, pour un joueur qui, à seulement 24 ans, est déjà l’un des meilleurs milieux de terrain du monde.





Ousmane Dembélé, le troisième objectif du FC Barcelone, estimé à 30 millions d’euros, s’ajoute pour être un futur attaquant. Le joueur a fait une énorme saison au Borussia mais le départ de Tuchel l’a fait réfléchir à la possibilité de quitter le club allemand. Barcelone lui promettra du temps de jeu et augmentera sa participation aux matches saison après saison, pour qu’il devienne petit à petit la relève de Luis Suarez d’ici 3 saisons.



De plus, Barcelone lui expliquera son nouveau et ambitieux projet sportif dans lequel il lui promettra de joueur la Ligue des champions, chose difficile pour le PSG qui n’a pas réussi à prendre son envole en Europe.

Quant à Héctor Bellerin, on parle de la ‘chronique d’un retour annoncé’. Le Barça sait que le joueur souhaite rentrer au club qui a été sa maison. Le club catalan considère que, avec 40 millions d’euros, l’équipe londonienne acceptera. Du côté de Bellerin, il n’y a pas de doute, il veut revenir et en plus, il n’a pas eu le rôle qu’il souhaitait durant la fin de la saison.



