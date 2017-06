Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte "Merci maman" : les mots déchirants d’un couple tué dans la tour de Londres Rédigé par Khary DIENE le 16 Juin 2017 à 15:08 | Lu 111 fois





Les derniers mots bouleversants de deux victimes de l’incendie de Londres. Le ministre italien des Affaires étrangères a confirmé que Gloria Trevisan et Marco Gottardi, deux Italiens de 27 ans, faisaient partie des personnes toujours portées disparues depuis que la Grenfell Tower, un immeuble impressionnant de 24 étages, a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Les jeunes gens ont réussi à contacter leurs parents en pleine nuit, les informant de l’avancée du drame.



«Dans son premier appel, Marco nous a dit de ne pas nous inquiéter, que tout était sous contrôle, qu’il ne fallait pas que l’on s’inquiète. Il essayait de minimiser, probablement pour ne pas nous affoler. Mais pendant le deuxième appel, et je n’arrive pas à me l’ôter de la tête, il disait qu’il y avait de la fumée, tellement de fumée», a assuré le père de Marco Gottardi, Giannino, au journal italien «Il Mattino di Padova». «A 4h07, il nous a dit que leur appartement était rempli de fumée et que la situation était devenue urgente. A partir de ce moment, nous n’avons plus pu lui parler, le téléphone ne décrochait pas.» Les parents de Gloria ont eux aussi pu parler à leur fille : «Tous les ascenseurs étaient bloqués et ils devaient passer par les escaliers. A un moment, toujours au téléphone avec ma femme, Gloria a ouvert la porte de l’appartement. Ils voulaient descendre mais ils ont dit qu’ils pouvaient voir les flammes monter par les escaliers, que la fumée était de plus en plus dense», a complété Loris, le père de la Gloria Trevisan, auprès du même média.



Maria Cristina Sandrin, une avocate représentant la famille de Gloria Trevisan, a assuré qu’il n’y avait «aucun espoir» de retrouver les jeunes amoureux en vie. «Elle a dit au revoir. Elle a dit : "Merci maman pour tout ce que tu as fait pour moi"», a précisé l’avocate. «Nous ne savons pas dans quel état seront les corps, si nous les retrouvons». Pour le père de Marco, qui est «en contact permanent avec la famille de Gloria», «tant qu'ils ne nous disent pas qu'ils ont trouvé nos enfants, il faut continuer à croire au miracle» : «Quand le téléphone a coupé, nous avons compris que la situation était critique et nous étions désespérés. Je garderai en mémoire toute ma vie les derniers mots qu'ils nous a dit.»

Deux jeunes architectes installés depuis peu à Londres

Gloria Trevisan et Marco Gottardi, tous deux jeunes diplômés en architecture, avaient quitté leur Italie natale en mars dernier pour rejoindre Londres. Ils avaient rapidement trouvé un petit appartement au 23 ème étage de la Grenfell Tower. Le 10 avril dernier, Gloria avait posté une photo montrant deux chaises face à leurs fenêtres, montrant la vue imprenable de Londres qu’ils avaient. Une légende accompagnait l’image : «#goodnightlondon», soit «Bonne nuit Londres». La jeune femme avait également partagé de nombreuses photos de leur nouvelle vie londonienne, la montrant avec son petit-ami et leurs amis dans la capitale britannique.



L’incendie a fait au moins 17 morts parmi les résidents de l’immeuble. Selon les médias anglais,70 personnes seraient encore portées disparues, dont des enfants, des familles entières et des personnes âgées. On ignore encore ce qui a causé le sinistre mais, depuis des mois, les habitants de la Grenfell Tower avaient alerté sur la gestion du bâtiment, rénové en 2014 avec un revêtement controversé qui, selon la BBC, incorporait une couche de plastique, ce qui pourrait expliquer la vitesse à laquelle les flammes se sont propagées.

En vidéo : A Londres, la tour infernale

Gloria Trevisan et Marco Gottardi, tous deux âgés de 27 ans, étaient deux Italiens installés à Londres depuis quelques mois. Ils ont péri dans l’incendie de la tour où ils vivaient, mercredi.Les derniers mots bouleversants de deux victimes de l’incendie de Londres. Le ministre italien des Affaires étrangères a confirmé que Gloria Trevisan et Marco Gottardi, deux Italiens de 27 ans, faisaient partie des personnes toujours portées disparues depuis que la Grenfell Tower, un immeuble impressionnant de 24 étages, a pris feu dans la nuit de mardi à mercredi. Les jeunes gens ont réussi à contacter leurs parents en pleine nuit, les informant de l’avancée du drame.«Dans son premier appel, Marco nous a dit de ne pas nous inquiéter, que tout était sous contrôle, qu’il ne fallait pas que l’on s’inquiète. Il essayait de minimiser, probablement pour ne pas nous affoler. Mais pendant le deuxième appel, et je n’arrive pas à me l’ôter de la tête, il disait qu’il y avait de la fumée, tellement de fumée», a assuré le père de Marco Gottardi, Giannino, au journal italien «Il Mattino di Padova». «A 4h07, il nous a dit que leur appartement était rempli de fumée et que la situation était devenue urgente. A partir de ce moment, nous n’avons plus pu lui parler, le téléphone ne décrochait pas.» Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Syrie: L'armée russe affirme avoir tué le chef de l'EI, Al-Baghdadi Libye: Des vidéos de migrants torturés envoyées à leurs familles via les réseaux sociaux