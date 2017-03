Merci papa ! Ivanka Trump a son propre bureau à la Maison-Blanche

C'est sans précédent dans l'histoire moderne des Etats-Unis : alors qu'elle n'est pas employée par le gouvernement américain, Ivanka Trump a désormais son propre bureau à la Maison Blanche. La fille de Donald Trump, 35 ans, aura ainsi accès à des informations classées, mais n'aura ni salaire, ni position officielle. Un bureau qui soulève de sérieuses questions éthiques outre-Atlantique.



"Je vais continuer à apporter à mon père mes conseils et recommandations, comme je l'ai fait durant toute ma vie", a précisé Ivanka Trump dans un communiqué. "Je vais, de ma propre initiative, suivre toutes les règles éthiques qui s'appliquent aux employés du gouvernement", a-t-elle continué.



Selon le site américain Politico, la "Première Fille" aura son bureau dans l'aile ouest de la Maison Blanche. Pour rappel, son époux Jared Kushner, 36 ans, a été nommé haut conseiller auprès de Donald Trump en n'ayant aucune expérience en politique.



Ivanka Trump fait de nombreuses apparitions dans les médias, elle accompagne également son père lors des événements officiels - notamment lors de sa rencontre avec Angela Merkel, la chancelière allemande, le 17 mars dernier. Forte d'une influence qui ne cesse de grandir, la "Première Fille" est en passe de tenir véritablement le rôle de "First Lady" tandis que Melania Trump se fait de plus en plus discrète.