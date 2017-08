Mercredi de révélations ! : Wade ouvre la boîte de Pandore, demain à 17h à Fann Après avoir reporté à deux reprises son face-à-face post-électoral avec la presse, le pape du Sopi, Me Abdoulaye Wade, par ailleurs tête de file de la Coalition Gagnante “Wattù Senegaal”, parle demain, à 17 heures dans sa résidence de Fann.

D’après un communiqué signé de ses services parvenu à la Rédaction de Actusen.com, l’ancien président de la République va ouvrir la boîte de Pandore sur des questions liées à l’organisation de la dernière élection des Législatives et les résultats provisoires qui donnent la Coalition présidentielle “vainqueur” après la d’après la Commission nationale de recensement des votes (Cnrv). Classée deuxième, “Wattù Senegaal” à l’image de quelques partis ou Coalitions de partis politiques, fustige la manière dont les élections ont été organisées par le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique.

En tout état de cause, ce n’est pas un vieux singe comme Wade qu’on apprend à faire des grimaces. Après 27 ans d’opposition et 12 ans de règne, Me Abdoulaye Wade connaît sur le bout des doigts, les manœuvres d’Etat pour sortir “vainqueur” d’une élection. Macky doit se boucher les oreilles pour ne pas entendre les révélations de Wade sur les présumées fraudes de (sa) Coalition, lors du scrutin du 30 juillet dernier.

