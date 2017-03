Mercredi des cendres: 1er jour de carême pour les chrétiens

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Mars 2017 à 08:54 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi, les fidèles entrent en pénitence. Les enfants et leurs parents se préparent spirituellement à fêter la résurrection de Jésus. Les chrétiens se préparent à la fête de Pâques. La communauté va donc célébrer la messe du "mercredi des Cendres" et dans le même temps, le début du carême.



Le mercredi des Cendres marque l’entrée en carême pour la communauté chrétienne.



Quarante jours avant Pâques, les fidèles entament leur pénitence. Les cendres sont en principe les cendres des Rameaux de l’année précédente.



Comme chaque année, des célébrations auront lieu aux quatre coins de l’île pour célébrer le mercredi des cendres. Les fidèles recevront la bénédiction - une croix tracée avec de la cendre sur le front - qui marquera la présence de Jésus pendant leur période de privation. Le mercredi des Cendres signe le début du carême pour la communauté chrétienne.



Le carême dure quarante jours : du mercredi des Cendres - 1 mars -, au dimanche de Pâques. Pendant ce carême, les catholiques du monde entier se préparent à la fête de la résurrection du Christ, le jour de Pâques.



Les chrétiens sont donc invités à "changer de vie" : à se "convertir", au sens littéral du terme, c’est-à-dire à "se tourner vers Dieu et vers autrui, en pratiquant la prière, le partage et le jeûne".

Prières et jeûne attendent les fidèles, avant la célébration de la résurrection du Christ

Il faut savoir que la période de carême fait écho à la pénitence menée par Jésus-Christ pendant 40 jours dans le désert. "Le carême constitue une manière pour les catholiques, de s’unir au Christ, tout en se focalisant sur le chemin qui les mène vers Dieu".



Source linfo.re

.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook