Mermoz/ Sacré-Cœur : La responsable de l’Apr, Mme Ndèye Khady Sourang habille cinq Daaras de sa localité

L’élan de solidarité et de générosité de la part de la responsable politique de l’Apr à Sacré-Cœur, ne faiblit pour les écoles de formation coranique. Comme chaque année, Mme Ndèye Khady multiplie des actions sociales en faveurs des couches sociales défavorisées.



C’est dans cette dynamique qu’elle a organisé hier, une cérémonie de remise de dons aux Daaras de sa localité suivie d’un meeting pour soutenir la Coalition Benno Bokk Yakaar et le Président Macky Sall.



Convaincue que les jeunes constituent le fer de lance essentiel pour l’avenir de tout pays, Mme Khady Sourang a remis gracieusement des habits et une enveloppe conséquente à chacun des 5 Daaras de sa localité, parce que faisant de cette couche que composent des Talibés, une cible importante dans ses actions afin d’accompagner la politique de développent du Président Macky Sall.



Cette cérémonie a été présidée par Mme Marieme Badiane, présidente du Mouvement national des femmes de l'Alliance pour la République ( Apr) et de Benno Bokk Yakaar et a vu la participation de l'iman ratib et du délégué de quartier, entre autres notables.



Mais il faut surtout relever la présence de la Présidente du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE). Selon Aminata Tall qui s’est réjouie de cette action noble de Mme Khady Sourang, cette dernière ar bien compris la vision du Chef de l’Etat dans sa politique de modernisation des Daaras et des cités religieuses.



« Je tiens à vous remerciement sincèrement Mme Khady Sourang. Vous êtes certes jeune, mais vos actions vous hissent toujours parmi les femmes intègres et de responsables politiques de valeur», a soutenu Mme Aminata Tall.



Pour la responsable de l’Apr Mme Khady Sourang, par ailleurs cadre à la SENELEC, cette cérémonie de remise de dons rentre dans le cadre de sa volonté d’accompagner la vision et la politique du Président Macky Sall.



« Ces sont des actions que nous avons l’habitude de faire parce que nous pensons qu’il est temps qu’on fasse de la politique de développement, qu’on puisse accompagner les populations surtout les plus démunies. Donc, aujourd’hui accompagner les Daaras, c’est accompagner la politique du Président Macky Sall dans ses actions de modernisation des Daaras pour éviter la mendicité au Sénégal.



C’est ainsi que nous avons choisi les Daaras et les Talibés de Mermoz Sacré Cœur pour leur donner des habits de Tabaski et leur donner une enveloppe pour leur permettre de lutter contre la mendicité des enfants », a expliqué Mme Khady Sourang.



