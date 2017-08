Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Mesdames, voici ce que votre rouge à lèvres révèle sur votre personnalité Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Août 2017 à 23:21 | | 0 commentaire(s)|

Que vous préfériez la couleur rouge, le rose ou le bleu pour celles qui aiment osez, le choix de la couleur de votre lèvre, révèle quelque chose sur votre personnalité.

Découvrons ensemble qui vous êtes…

Les femmes qui portent un rouge à lèvres rose sensationnel, sont malicieuses



Pour les femmes étincelantes et énergétiques, le rose sensationnel est la couleur parfaite. Les femmes qui préfèrent cette couleur amusante, ont tendance à exalter un sens d’espièglerie qui correspond à leur niveau d’énergie élevé et suggère subtilement, leur côté malicieux.

Les femmes qui préfèrent la couleur prune sont uniques



Les lèvres prunes attireront certainement les regards dans une foule, car les utilisatrices de cette nuance ne craignent certainement pas les projecteurs. Elles émettent un sentiment de confiance et ne reculent pas face à un défi. Les lèvres au couleur prune indiquent également un sens unique du style, car les femmes qui portent cette teinte, ne se soucient pas d’être séparées de la foule.

Les femmes qui portent le rouge sont des passionnées



Comme les dames qui optent pour une teinte prune, les fans du rouge n’ont pas vraiment peur d’être le centre d’attention. Les femmes qui préfèrent une lèvre rouge audacieuse, ont confiance en elles, sont assurées et sont complètement à l’aise pour avoir les yeux sur elles. Les femmes aux lèvres rouges sont également extrêmement passionnées et parlent de sujets dans lesquels elles ont un intérêt particulier.

Les femmes qui ne portent pas de rouge à lèvres, n’aiment pas les histoires



Les femmes qui choisissent de porter une lèvre naturelle, sont censées être prises au sérieux. Ces femmes sont sans souci et pratiques et ne doivent pas être provoquées.

Les femmes qui portent un brillant à lèvres sont amicales



Les lèvres avec du brillant indiquent que leur porteuse est amusante. Les femmes qui optent pour un petit éclat sur la couleur, ne se prennent pas trop au sérieux, et vous ne devriez pas non plus.

Les femmes qui choisissent la couleur nude sont enthousiastes et attentionnées



Les femmes qui optent pour la couleur nude, peuvent être du côté timide, mais sont extrêmement enthousiastes et attentionnées une fois qu’elles s’ouvrent. Bien qu’elles mettent l’effort dans leur apparence, ce choix de couleur des lèvres indique qu’elles veulent être prises au sérieux.

Une femme qui porte du rouge à lèvres mauve, est mystérieuse

Une nuance mauve intègre à la fois des tons violets et gris. Les femmes qui préfèrent cette nuanc,e peuvent être mystérieuses et silencieuses, tout en étant aussi sophistiquées et intelligentes. Les lèvres mauves sont un signe d’une femme avec un plan.

Les femmes qui préfèrent le rouge à lèvres corail, sont pétillantes



Celles qui optent pour une lèvre de corail, ont tendance à avoir une vision positive de la vie. Ces femmes sont extrêmement optimistes, amoureuses de plein air et jeunes de cœur. Elles s’efforcent toujours de tirer le meilleur parti de toute situation.

Alors, mesdames quelle est votre couleur préférée?





